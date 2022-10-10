شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" ينظم فعاليات الدورة التدريبية الـ46 للإذاعيين الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الاثنين، الدورة التدريبية الأساسية الـ46 للإذاعيين الأفارقة الناطقين باللغة الإنجليزية، والتي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وذلك ضمن أكبر برنامج تدريب للصحفيين الأفارقة في مقر المجلس بماسبيرو.

ورحب الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في كلمته خلال الافتتاح - بالزميلات والزملاء الإذاعيين من الدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني مصر.

وأشار إلى حرص مصر على التعاون مع كافة الدول الإفريقية خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها العالم خلال هذه الفترة، مشددًا على أن هناك دورا كبيرا للإعلام في تنمية الوعي لدى الشعوب الإفريقية أجمع.

وأضاف الصالحي أن هذه الدورة تؤكد حرص مصر على التعاون والتكامل مع جميع دول القارة السمراء، كما أنها تساعد على التواصل المباشر بين أبناء القارة، من أجل مناقشة المشاكل والقضايا المشتركة والعمل على إيجاد حلول لها.