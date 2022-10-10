شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن قانون صناعة السيارات: هام ويوفر عملة صعبة.. ويجب توجيه دعم للمصنعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون الجديد بإنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات، يوفر العملة الصعبة بسبب الاستيراد من الخارج، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين.

أضاف فتحى، أنه يجب أن يكون الصندوق موجها لدعم الصناعة وليس التجميع، موضحا أن كل من يقوم بتصنيع السيارة يتم دعمه بشكل أكبر.

بدورها قالت نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ، إن توافق على القانون من حيث المبدأ لكن لابد أن يتم دراسة أسباب تراجع الصناعة فى مصر حتى لا تتكرر وتؤدى إلى توقفها.

أضافت أن إنتاج سيارات صديقة البيئة ومن ثم يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الكهرباء فى دراسة هذا القانون لأنها تتحمل جزء هام فى شحن بطاريات السيارات الكهربائية.

بدوره أكد النائب هانى العسال أن حجم صناعة السيارات فى مصر يصل إلى 4 مليارات دولار، وحال تحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات وتصدير إنتاج أكبر للدول فى المنطقة يصل حجم صناعة السيارات إلى 100 مليار دولار.

أضاف العسال أن مصر تفكر فى إدخال الصناعات لتوفير العملة الصعبة ويجب فرض رسوم على السيارات التى تأتى من الخارج.

بدوره قال النائب أحمد صلاح أن هذا المشروع يؤكد أن الدولة تتجه إلى دعم الياسات المواجهة لتغيرات المناخ والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة وأن هذا المشروع جيد للغاية وأوافق عليه من حيث المبدأ.