شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تشارك بجناح فى معرض تراثنا لعرض منتجات من قرى ومراكز المبادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة، أمس، بمعرض تراثنا، والذي يقام فى الفترة من التاسع من أكتوبر وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه.

وشاركت المؤسسة بجناح كامل لمنتجات أصحاب مشروعات قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة، والذين تم تمويل مشروعاتهم وتطوير منتجاتهم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمن المعرض منتجات عارضين من متدربي انت الحياة والذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية، ومتابعة تطورات إنتاجهم. فيما شارك عارضين من عشرة محافظات وهي : القليوبية ، الاسماعيلية ، اسيوط، المنيا، أسوان ، الوادي الجديد ، المنوفية ، كفر الشيخ، الشرقية ، الاسكندرية.

وتم عرض العديد من المنتجات التراثية والحرفية وعلى رأسها منتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية والمفروشات ومشغولات الهاند ميد، ومنتجات يدوية من مخلفات النخيل وتابلوهات وسجاد يدوي ومنتجات خوص، وتصنيع بامبو.

وتستمر مؤسسة حياة كريمة في دعم متدربيها بهدف التمكين الاقتصادي وإحياء الفنون التراثية ذات الهوية المصرية ، والتي كان أولها منتجات مبادرة أنت الحياة في محطات بالفيوم والشرقية، وإلى ذلك جاري نشر توعية حول المشروع القومي حياة كريمة بمختلف الجامعات ليتم بعد ذلك دمج أستاذة الجامعات من التخصصات المتعلقة بالحرف اليدوية والتكنولوجيا والتسويق الرقمي مع متدربي المؤسسة للمساهمة في تطوير المنتجات تباعاً، وكذلك التمكين الاقتصادي عن طريق التسويق المعتاد بالإضافة إلى التسويق الرقمي داخل مصر وخارجها.