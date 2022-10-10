رئيسة تايوان للصين: المواجهة المسلحة ليست «خياراً على الإطلاق»

10 أكتوبر , 2022
رئيسة تايوان تساي إينغ وين (أ ف ب).
أكدت رئيسة تايوان تساي إينغ وين اليوم الاثنين أن المواجهة المسلحة بين تايوان والصين «خياراً على الإطلاق»، في حين تعهدت بتعزيز دفاعات الجزيرة وكررت استعدادها لإجراء محادثات مع بكين.
وفي خطابها بمناسبة العيد الوطني، قالت رئيسة تايوان «أريد أن أوضح لسلطات بكين أن المواجهة المسلحة ليست خياراً على الإطلاق للجانبين. لن يكون هناك أي أساس لاستئناف التفاعل البناء عبر مضيق تايوان إلا من خلال احترام التزام الشعب التايواني بسيادتنا وديمقراطيتنا وحريتنا».
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