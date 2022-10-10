توقف عن العويل كشخص رخيص .. رئيس الشيشان يوجه رسالة قاسية لرئيس أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - علق زعيم الشيشان رمضان قديروف، على القصف الروسي الأخير لمواقع حيوية في وسط وغرب أوكرانيا، موجهًا رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داعيًا إياه بالهرب.

وقال قديروف على قناته بـ"تيليجرام": "وهل اعتقدت أيها المفغل زيلينسكي، أن ذلك مسموح لك وممنوع على الآخرين؟".

وأوضح أن سلطات أوكرانيا، واصلت على مدى 8 سنوات قصف المدنيين، وتدمير البنية التحتية في مدن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، واستهدفت بقذائفها محطة زابوريجيا الكهروذرية، وقامت بتفجير الجسور واستهداف المنشآت الحيوية والمهمة، لكن عندما "حلقت القذائف وضربت رؤوسهم، بات ذلك فجأة ممنوعًا على الجميع؟".

وتابع قديروف: "لقد حذرناك، يا زيلينسكي، من أن روسيا لم تبدأ بعد بشكل جدي وحقيقي بالعمل، لذا توقف عن العويل والاشتكاء كشخص رخيص، بل من الأفضل لك الفرار، أهرب قبل أن تحلق القذائف وتصل. اركض يا زيلينسكي اركض باتجاه الغرب دون النظر للخلف".

ولفت رئيس الشيشان: "الآن أصبحت راضيًا مئة بالمئة عن سير وتنفيذ العملية العسكرية الخاصة".