ضربات بمختلف أنواع الأسلحة .. بوتين يعلن الإنتقام

الشارقة - اميمة ياسر - ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ قليل اجتماع مجلس الأمن الروسي، حيث أعاد اتهام أوكرانيا بأنها المسؤولة عن تفجير جسر كيرش في القرم.

وقال بوتين في مطلع الاجتماع: " القوات الخاصة الأوكرانية وراء تفجير الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم وأوكرانيا هي التي حاولت تدمير خط أنابيب الغاز التركي وإذا استمرت الهجمات ضد بلادنا فالرد سيكون قاسيا".

وأضاف بوتين: "وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية فمن المستحيل ترك جرائم نظام أوكرانيا دون رد".

قتلى وجرحى في انفجارات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض"، مضيفًا: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف".