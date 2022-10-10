شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية لـ"المؤتمر" بالشيوخ..وعبد العزيز نائبا لبرلمانية الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنه ورد لرئيس المجلس كتابا من رئيس حزب المؤتمر يفيد باختيار النائب عمر المختار صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، وذلك عملا بنص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العاة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

كما أعلن أبو شقة أن حزب الوفد أخطر المجلس باختيار النائب طارق السيد عبد العزيز نائبا لرئيس لهيئة البرلمانية لحزب الوفد داخل المجلس.

وتنص المادة رقم 104 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.