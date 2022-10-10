بيان رسمي وصفها بـ"شهيدة العلم".. تفاصيل وفاة الطالبة وفاء داخل الفصل بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

شهدت مدرسة شبرا النخلة الإعدادية، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية في محافظة الشرقية، اليوم الاثنين وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون، خلال اليوم الدراسي.

وفي التفاصيل نعت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، في بيان رسمي أصدرته، الطالبة وفاء أشرف هارون، ووصفتها بـ"شهيدة العلم".

وأوضح البيان: "ينعي محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وجميع العاملين بقطاع التعليم بمحافظة الشرقية، بمزيد من الحزن والأسى شهيدة العلم والتعليم المرحومة الطالبة وفاء أشرف هارون، الطالبة في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية".

وقال البيان: "الطالبة أصيبت بحالة إغماء أثناء الحصة الرابعة، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى حيث وافتها المنية".

يشار إلى أن جنازة الطالبة تشيع عصر اليوم الاثنين، من مسجد الشيخ محمد العراقي في مسقط رأسها في قرية شبرا النخلة.