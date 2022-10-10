10 شروط للتقديم فى المسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

حددت وزارة التربية والتعليم ، وجهاز التنظيم والإدارة شروط التقديم بالمسابقة التكميلية لوظيفة معلم مساعد رياض أطفال المقررة في 12 أكتوبر الجاري في 14محافظة .

و تتضمن الشروط التالي:

١- أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية

٢-محمود السيرة، وحسن السمعة.

٣- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٤-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

٥-ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢م.

٦-أن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى.

٧- مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد).

٨- ينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

٩- يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

١٠-لن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.

‎ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهد الكبير المبذول في تنفيذ مسابقة تعيين 15187 معلم مساعد (رياض أطفال)، إلى جانب مسابقة تعيين 14813 معلم مساعد (معلم فصل)، ما أسفر عن انضباط المسابقة وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة وتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وهو ما يتيح الفرصة أمام المتميزين من المتقدمين في الحصول على الوظائف، وينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية.

‎وأكد حجازي على اضطلاع الوزارة بدورها في إجراء التدريب المخصص للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإليكتروني، وذلك تنفيذا للائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٩٧ لسنة 2022، والتي تنص على أنه :"لا يجوز التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني".