في جولة ميدانية.. وكيل تعليم القليوبية توجه بتسليم الكتب للطلاب - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

وجهت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بسرعة تسليم الكتب الدراسية وتفعيل دور الإشراف المدرسي، وشددت على ضرورة تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب مع مراعاة كافة عوامل السلامة لهم والاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها ببعض مدارس إدارة بنها التعليمية، حيث تفقدت مدرسة أبو عبيدة بن الجراح بقرية نقباس، ومدرسة عبد الفتاح محمود محمد علي بكفر عطا الله، ومدرسة كفر الشيخ ابراهيم الابتدائية، ومدرسة كفر الحمام الابتدائية، ومدرسة الشهيد محمود عبد العظيم الإعدادية بقرية فرسيس، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتفقدت مدير التعليم، الفصول التعليمية والملاعب والمعامل وحجرات الأنشطة ووسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، وأكدت على ضرورة تكثيف متابعة مدير المدرسة للمعلمين والفصول بصورة مستمرة، كما اطمأنت على نسب حضور الطلاب والمعلمين، كما تفقدت قاعات رياض الأطفال وحضرت تنفيذ حصة للتربية الرياضية.

وخلال الجولة أكدت مدير المديرية، لأبنائها الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم و إبداعاتهم وابتكاراتهم، كما وجهت تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف، متمنية للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز.

كما تفقد سعيد ندا وكيل المديرية، بعض مدارس إدارة بنها التعليمية مدرسة طحلة الاعدادية المشتركة، ومدرسة الشهيد جمعة خالد الابتدائية، حيث تابع الفصول التعليمية وقاعات رياض الأطفال والأركان التعليمية.