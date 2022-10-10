بالأسماء.. 4 أدوية للكحة متهمة بقتل 66 طفلا في دولة أفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت الشرطة في جامبيا تحقيقا في أسباب وفاة 66 طفلا، بعد أن ربطت تقارير بين تلك المأساة وتناول الأطفال 4 أنواع من أدوية لعلاج الكحة مستوردة من الخارج.

وقال مكتب رئيس جامبيا أداما بارو، إنه تم استدعاء مسؤولين كبار من وكالة مراقبة الأدوية والمستوردين لاستجوابهم، وفقا لبي بي سي.

وقال الرئيس بارو، إن السلطات "سوف تبذل قصارى جهدها" في التحقيقات.

ويتساءل المواطنون الغاضبون عن حقيقة ما حدث وسبب وفيات الأطفال، ومن المسؤول عما حدث.

كانت منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرا عالميا يوم الأربعاء الماضي، بشأن أدوية السعال الأربعة، محذرة من أنها قد تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة ووفيات الأطفال في يوليو وأغسطس وسبتمبر2022.

وأضافت المنظمة أن هذه الأدوية "من المحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة ووفاة 66 من الأطفال". وقالت إن المنتجات صنعتها شركة هندية، تدعى ميدين فارمسيتيكال، لكنها لم تقدم ضمانات بشأن سلامتها.

وتحدث آباء الأطفال الضحايا إلى بي بي سي عن ظروف وفاة الأطفال وكيف توقف أطفالهم عن التبول بعد إعطائهم شراب السعال. ومع تدهور حالتهم، باءت جهود إنقاذ حياتهم بالفشل.

وحددت منظمة الصحة العالمية أنواع أدوية السعال الأربعة وهي، Promethazine Oral Solution وKofexmalin Baby Cough Syrup، وMakoff Baby Cough Syrup و Magrip N Cold Syrup، وجميعها من تصنيع شركة هندية وهي ميدين فارمسيتيكال، والتي فشلت في تقديم ضمانات بشأن سلامة تلك الأدوية.

كما تحقق الحكومة الهندية في الوضع أيضا. ولم ترد الشركة على طلب بي بي سي للتعليق أو توضيح موقفها.