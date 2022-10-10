فرنسا / عجز تجاري قياسي بسبب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة

اسماعيل عبد الحي - سجل العجز التجاري في فرنسا رقما قياسيا جديدا في أوت الماضي، بقيمة بلغت 15.5 مليار يورو (15.2 مليار دولار) بسبب زيادة أخرى في فاتورة واردات الطاقة، بحسب ما أعلنته الديوانة الفرنسية، الجمعة

وذكرت الجمارك الفرنسية، أن العجز التراكمي على مدار 12 شهرا، سجل رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

وشهدت الواردات الفرنسية زيادة في بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليارا. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبيفري وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.