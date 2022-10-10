بايدن: بوتين لا "يمزح" في تهديدات استعمال أسلحة نووية والعالم في أعلى درجات الخطر

اسماعيل عبد الحي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العالم في أعلى درجات الخطر منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962، وذلك في تصريحات أمس الخميس, خلال حفل لجمع التبرعات وسط حرب روسيا على أوكرانيا.

وتابع بايدن في تصريحاته، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يكن "يمزح" عندما يتحدث عن احتمال استخدام أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماوية، وفقاً لما نقله تجمع للصحفيين بالبيت الأبيض.

وقال بايدن، إنه لا يعتقد أن هناك أي سبيل لاستخدام سلاح نووي تكتيكي دون أن ينتهي به المطاف بـ"نهاية العالم". وفي مواجهة مقاومة أوكرانيّة شديدة تُغذيها مساعدات عسكرية غربية، لمّح بوتين إلى القنبلة الذرية في خطاب متلفز في 21 سبتمبر. وقال الرئيس الروسي، إنه مستعد لاستخدام "كلّ الوسائل" في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد "تدمير" روسيا.

ويقول خبراء، إن هجمات كهذه ستستخدم على الأرجح أسلحة نووية تكتيكية. وأردف بايدن، "نحن نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجاً، كيف سيتموضع بشكل لا يفقد فيه ماء الوجه ولا يفقد فيه جزءاً كبيراً من سلطته في روسيا".

وكالات