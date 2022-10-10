انت الان تتابع خبر الموارد تعيد احياء هور ابن نجم الذي يحاذي ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ازمة المياه التي اجتاحت مناطق عديدة من البلاد بسبب التغير المناخي، دفعت وزارة الموارد المائية الى اعادة أحياء هور ابن نجم الذي جفف واهمل في ثمانينيات القرن الماضي.

هور ابن نجم الذي تصل مساحته إلى ثمانية عشر ألف دونم ويحاذي ثلاث محافظات سيوفر وبحسب الجهات المسؤولة تنوعا احيائيا لصيادي الأسماك ومربي الحيوانات.



وان اكتمل مشروع الهور مطلع العام المقبل سيكون اول خزان مائي في الفرات الأوسط فضلا عن احياء التنوع البيئي بحسب القائمين عليه.

أربعون عاما وهور ابن نجم يشكو من غياب الثروة السمكية والطيور المهاجرة على امل ان تلتزم الشركة المنفذة بالتوقيتات المحددة لاعادة احيائه .