انت الان تتابع خبر جائزة نوبل للاقتصاد تنقسم بين ثلاث علماء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت اللجنة: "الفائزون هذا العام في العلوم الاقتصادية، بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. من النتائج المهمة في بحثهم سبب أهمية تجنب انهيار البنوك".تُعرف هذه الجائزة رسمياً باسم جائزة بنك السويد (المركزي) في العلوم الاقتصادية، وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرون سويدي (حوالي 900 ألف دولار)، ما يوازي فئات جوائز نوبل الأخرى في الطب، والفيزياء، والكيمياء، والأدب، والسلام. تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وسيتقاسم الفائزون الثلاثة قيمة الجائزة الإجمالية بينهم بالتساوي.

توضح الأبحاث المصرفية الحديثة سبب وجود البنوك، وكيفية جعلها أقل عرضة للأزمات، وكيف يؤدي انهيار البنوك إلى تفاقم الأزمات المالية، وأسس هذا البحث بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ في أوائل الثمانينيات. وأوضحت اللجنة: "كانت تحليلاتهم ذات أهمية عملية كبيرة في تنظيم الأسواق المالية والتعامل مع الأزمات المالية".



ولد بن برنانكي عام 1953 في أوغوستا، جورجيا، الولايات المتحدة الأميركية. وحصل على شهادة الدكتوراه عام 1979 من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج، أميركا. وولد دوغلاس دايموند عام 1953. وحصل على درجة الدكتوراه عام 1980 من جامعة ييل، نيو هافن، كونيكتيكت، أميركا. وولد فيليب ديبفيغ عام 1955. وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1979 من جامعة ييل، نيو هافن، كونيكتيكت، أميركا.

قال توري إلينجسن، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية: "لقد حسّنت أفكار الفائزين بالجائزة من قدرتنا على تجنب الأزمات الخطيرة وعمليات الإنقاذ الباهظة".

في العام الماضي، مُنح الاقتصاديون المقيمون في الولايات المتحدة ديفيد كارد وجوشوا أنجريست وغويدو إمبينز الجائزة عن أبحاثهم في تشغيل أسواق العمل.

الفائزون السابقون

تأسست جائزة نوبل في الاقتصاد -وهي الجائزة الوحيدة التي لم تتضمنها وصية ألفريد نوبل عام 1895- في عام 1968 للاحتفال بالذكرى 300 للبنك المركزي السويدي.

منذ أن مُنحت الجائزة لأول مرة في عام 1969، حظى الأميركيون بنصيب الأسد منها، وفازت بها امرأتان فقط هما إلينور أوستروم من الولايات المتحدة والباحثة الأميركية المولودة في فرنسا إستر دوفلو.

2021: ديفيد كارد (كندا) وجوشوا أنغريست (أميركي إسرائيلي) وغويدو إمبينز (أميركي هولندي).

2020: بول ميلغروم وروبرت ويلسون (الولايات المتحدة).

2019: ابهيجيت بانيرجي (الولايات المتحدة) وإستر دوفلو (أميركية فرنسية) ومايكل كريمر (الولايات المتحدة).

