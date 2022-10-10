انت الان تتابع خبر خلاف مالي بين أقارب يؤدي لمقتل 3 أشقاء في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "خلافاً مالياً حصل بين عائلتين أقارب ما دفع خمسة أشقاء يقودون دراجات نارية نوع (تك تك) إلى شن هجوم مسلح على ثلاثة أشقاء آخرين من أقاربهم في حي المعالف بمنطقة البياع جنوب غربي بغداد".وبين أن "الشجار انتهى بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص صادف مروره أثناء تبادل إطلاق النار بين الطرفين".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".