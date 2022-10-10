انت الان تتابع خبر الحركة الاقتصادية تتأثر سلبا بمتغيرات الوضع السياسي ومطالب بحلول عاجلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يبدو ان للمعترك السياسي تاثيرا في كل شيء حتى في ابسط الامور، احد اهم تلك الانعكاسات هي التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي، ولعل واقع الاسواق يعكس ذلك بصورة واضحة.

ويجد اخرون في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تأثيرا واسعا على الحركة التجارية خاصة بعد رفع سعر صرف الدولار .



وفي حال لم ينته الصراع السائد في المشهد السياسي يرى مختصون ان الاضرار ستكون جسيمة، إذ انه لا بد من وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار للتوصل الى حلول منطقية للمشكلات القائمة.