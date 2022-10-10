الجيش الروسي يوجه ضربات عنيفة .. إنفجارات قرب مكتب «الرئيس الأوكراني»

الشارقة - اميمة ياسر - طالت مدنا أوكرانيا عمليات قصف كثيفة أدت لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية إن "انفجارات في دنيبروبيتروفسك، وسط أوكرانيا، وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف، غربي البلاد.

واستهدف القصف شارع فلاديميرسكي غير بعيد عن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما قال مسؤول أوكراني، وفق سكاي نيوز عربية.

وكانت تقارير تحدثت عن دوي عدة انفجارات في وقت سابق الاثنين في وسط العاصمة الأوكرانية، مستهدفة مبان تصاعدت منها أعمدة الدخان.

محو بلاده عن وجه الأرض

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الاثنين، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك على خلفية القصف والانفجارات التي هزت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى صباح اليوم.

وقال فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".

وأضاف "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

وكانت وكالات أنباء نقلت عن زيلينسكي قوله اليوم الاثنين، إن قتلى وجرحى سقطوا في موجة القصف التي طالت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى صباح اليوم.