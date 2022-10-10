إعلامي كويتي يطلب تفسير ما أعلنه «توفيق عكاشة» منذ 7 سنوات بشأن حرب روسيا وأوربا

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الكاتب والإعلامي الكويتي نجم عبد الكريم ، مقطع فيديو من حلقة قديمة بتاريخ 2015 من برنامج الإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة ، وكتب تغريدة معلقاً على المقطع قال فيها .

لم يحدث لي ان اخذت اسلوب هذا الرجل على محمل الجد .. ولكن هذا الذي قالهُ منذ سبع سنوات يُحيرني !!! .. أي واللهِ .

وتابع عبد الكريم : انا في حيرة من امري في تفسير هذا الذي يقولهُ هذا الرجل !!!!!

وفي المقطع يقول توفيق عكاشة في تحليله وتوقعاته لنشوب حرب عالمية ثالثة أن الحرب العالمية الثالثة هتبقى "الحرب الروسية الأوربية" .

وتابع عكاشة : بعد كده هتدخل الصين داعمة ، لأن كوريا الشمالية هتدخل ، وهتبدأ أمريكا التدخل .

وأضاف : هذه الحرب ستكون فاصلة ، والذي سينتصر هو الحلف العربي الروسي .

وتابع أن الشرط الوحيد للإنتصار سيكون الموقف السعودي تجاه روسيا سيكون السبب في انتصار حلف عربي روسي في الحرب العالمية الثالثة .

وأكد أنها ستستمر من 3 لـ 6 سنوات .