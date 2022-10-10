شكرا لقرائتكم خبر عن يهم الملايين.. عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع للمستأجر "الإثبات" بكافة الطرق، و"شهادة الجيران" وفواتير "الغاز والمياه والكهرباء" الأبرز، و"النقض" تتصدى للأزمة وتضع الحلول، وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"عقد الإيجار ضاع.. أعمل إيه؟".. المشرع أجاز للمستأجر "الإثبات" بكافة الطرق.. و"شهادة الجيران" وفواتير "الغاز والمياه والكهرباء" الأبرز.. و"النقض" تتصدى للأزمة وتضع الحلول



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