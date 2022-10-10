شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سقوط ليفربول.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، بعد السقوط المدوي الذي حدث لليفربول على يد آرسنال.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الأحد، وذلك يأتي كالتالي..

جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول- آرسنال، برصيد 24 نقطة.

المركز الثاني- مانشستر سيتي، برصيد 23 نقطة.

المركز الثالث- توتنهام هوتسبير، برصيد 20 نفطة.

المركز الرابع- تشيلسي، برصيد 16 نقطة.

المركز الخامس- مانشستر يونايتد، برصيد 15 نقطة.

المركز السادس- نيوكاسل يونايتد، برصيد 14 نقطة.

المركز السابع- برايتون، برصيد 14 نقطة.

المركز الثامن- بورنموث، برصيد 12 نقطة.

المركز التاسع- فولهام، برصيد 11 نقطة.

المركز العاشر - ليفربول، برصيد 10 نقاط.

المركز الحادي عشر- إيفرتون، برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني عشر- برينتفورد، برصيد 10 نقاط.

المركز الثالث عشر- وست هام، برصيد 10 نقاط.

المركز الرابع عشر- ليدز يونايتد، برصيد 9 نقاط.

المركز الخامس عشر - كريستال بالاس، برصيد 9 نقاط.

المركز السادس عشر- أستون فيلا، برصيد 8 نقاط.

المركز السابع عشر- ساوثهامبتون، برصيد 7 نقاط.

المركز الثامن عشر- وولفرهامبتون، برصيد 6 نقاط.

المركز التاسع عشر- ليستر سيتي، برصيد 4 نقاط.

المركز العشرون- نوتنجهام فورست، برصيد 4 نقاط.