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بعد سقوط ليفربول.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، عن جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجارية 2022/2023، بعد السقوط المدوي الذي حدث لليفربول على يد آرسنال.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات أمس الأحد، وذلك يأتي كالتالي..

جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

المركز الأول- آرسنال، برصيد 24 نقطة.

المركز الثاني- مانشستر سيتي، برصيد 23 نقطة.

المركز الثالث- توتنهام هوتسبير، برصيد 20 نفطة.

المركز الرابع- ، برصيد 16 نقطة.

المركز الخامس- مانشستر يونايتد، برصيد 15 نقطة.

المركز السادس- نيوكاسل يونايتد، برصيد 14 نقطة.

المركز السابع- برايتون، برصيد 14 نقطة.

المركز الثامن- بورنموث، برصيد 12 نقطة.

المركز التاسع- فولهام، برصيد 11 نقطة.  

المركز العاشر - ليفربول، برصيد 10 نقاط.  

المركز الحادي عشر- إيفرتون، برصيد 10 نقاط.  

المركز الثاني عشر- برينتفورد، برصيد 10 نقاط.  

المركز الثالث عشر- وست هام، برصيد 10 نقاط.  

المركز الرابع عشر-  ليدز يونايتد، برصيد 9 نقاط.  

المركز الخامس عشر - كريستال بالاس، برصيد 9 نقاط.

المركز السادس عشر- أستون فيلا، برصيد 8 نقاط.  

المركز السابع عشر- ساوثهامبتون، برصيد 7 نقاط.  

المركز الثامن عشر- وولفرهامبتون، برصيد 6 نقاط.

المركز التاسع عشر- ليستر سيتي، برصيد 4 نقاط.

المركز العشرون- نوتنجهام فورست، برصيد 4 نقاط.

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