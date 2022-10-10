محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا في أبو النمرس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمة بقتل الطفلة رودينا والتخلص من جثتها داخل جوال في منطقة أبو النمرس.

واعترفت المتهمة أمام النيابة بأنها استدرجت الطفلة المجني عليها إلى منزلها واستولت منها على قرطها الذهبي، وخشية افتضاح أمرها اعتدت عليها بكتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها.

وأضافت المتهمة أنها وضعت جثة الطفلة داخل "جوال" ونقلتها لقطعة أرض فضاء بإحدى القرى المجاورة، مكان العثور عليها، باستخدام مركبة "توكتوك"، وأرشدت عن قرطها الذهبي الذي استولت عليه.

وتابعت المتهمة، أن هذه الواقعة ليست الأولى لها، وسبق أن سرقت قرط ذهبي من طفلة أخرى مقيمة بالمنطقة إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن الواقعة، وتم بمعرفتها ضبط القرط الذهبي لهذه الواقعة.

وتمكنت القوات من ضبط سائق التوكتوك الذي نقل جثة الطفلة رودينا، وبمواجهته أيد اعترافات المتهمة دون علمه بمحتويات الجوال.

وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من شخص، مقيم بدائرة المركز، يفيد بغياب كريمته 3 سنوات، وفى وقتٍ لاحق تبلغ من الأهالي بعثورهم على جثة طفلة بكامل ملابسها داخل جوال بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز، واختفاء قرطها الذهبي.