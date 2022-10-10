سالي عبدالسلام وآية عبدالرحمن.. إعلاميات احتفلن بزفافهنَّ في أسبوع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

شهدت الأيام القليلة الماضية، حفل زفاف 3 إعلاميات، وآخرهنَّ الإعلامية بقناة إكسترا نيوز آية عبد الرحمن شاهين، والكاتب الصحفي الساخر والروائي شريف أسعد، بحضور نجوم الوسط الإعلامي والصحفي.

تخرجت الإعلامية الشابة آيه عبدالرحمن شاهين، في جامعة القاهرة، ونالت شهادة البكالوريوس من كلية الإعلام، وبدأت مشوارها المهني في إذاعة راديو مصر لمدة خمس سنوات، بعدها انتقلت إلى شاشة التلفزيون.

وكان أول عمل لها على قناة دريم الفضائية كمراسلة أخبار، بعدها انتقلت إلى العمل في قناة الحدث العراقية، بعد ذلك لمعت في مجال الإعلام واختيرت من بين 13 ألف إعلامي للعمل في قناة النهار وصنفتها قناة النهار كأفضل قارئة لنشرة الأخبار وتميزت بصوتها الجميل وفصاحتها اللغوية لتنتقل بعدها انتقلت كمذيعه وقارئة نشرة على قناة إكسترا نيوز ومقدمة برنامج اليوم وغدًا على نفس القناة وبرنامج الآن.

وشاركت في تقديم جلسات بمنتدى شباب العالم وخطفت الأنظار إليها أثناء حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب وصوله مطار القاهرة، عقب مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي.

كما احتفلت الإعلامية سالي عبدالسلام بحفل زفافها، ونشرت صورًا جديدة من حفل الزفاف عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام".

وقالت: "حبيتك.. وبحبك.. وهحبك على طول.. وهتعرفوا هو مين وبيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله.. بس طالبة منكم دعوات كتير أوي.. بارك يا رب لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير.. اللهم_بارك #اللهم_آمين.. سكينة ومودة ورحمة طول العمر يا رب.. رزقت حبه.. إن بعد الصبر جبر.. أنت رزقي يا مؤمن اللهم بارك".

كما احتلفت بزفافها خلال الأيام الماضية، الإعلامية بسنت الحسيني.