محاكمة قاتلة نجلتها بمنشأة ناصر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة ربة منزل بتهمة قتل طفلتها عمدا مع سبق الإصرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين د عمر الشريف وهشام الدرندلي، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمة بضرب المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم تقصد من ذلك قتلا، فأحدثت بها الإصابات التي أودت بحياتها، بأن اعتادت ضربها واتخذته سبيلا لتربيتها ملتفته عن صغر سنها، وضعف بنيانها الذي لا يقوى على تحمل مثل تلك الاعتداءات، حتي بكت المجني عليها شاكية لها من شدة جوعها آمله ألا تنفر من سائلها، ففائجتها بتنصلها من الأمومة ضاربة أياها علي وجهها فأشتد بكائها فانهالت عليها صفعا حتي ارتطمت رأسها بالحائط، فأعشي عليها محدثة بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتي خارت قواها ولفظت أنفاسها وفارقت الحياة، حال كون المجني عليها طفلة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.