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خروج جرار وعربة قطار بأسوان عن القضبان وتوقف حركة القطارات القادمة من القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

توقفت حركة القطارات على خط القاهرة أسوان عند مدينة إدفو بسبب خروج جرار وعربة قطار عن القضبان.

وقال إبراهيم سليمان رئيس مدينة إدفو، إن القطار الداخلي "الأقصر - إدفو"، بعد نزول الركاب منه وأثناء دخوله حوش محطة إدفو، خرج الجرار والعربة التي تليه عن القضبان ولم تحدث أى إصابات.

وأضاف رئيس مدينة إدفو أن حركة القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة لم تتأثر ومستمرة في مواعيدها، بينما توقفت حركة القطارات القادمة من القاهرة .

وأوضح أنه جارى استقدم ونش من أسوان لرفع الجرار وعودة حركة القطارات في الاتجاهين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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