شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي.. بوتر يكشف أسباب إراحة نجوم الفريق أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزيعلى مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك يأتي كالتالي..

بوتر يشكف سبب إبعاد اللاعبين الأساسيين عن مباراة الوولفز

أكد بوتر أن إبعاد العديد من اللاعبين الأساسيين كان سيجعله يقع في دوامة الانتقادات ولكن، أشار إلى أنه إذا كان قد خسرنا المباراة لسألني الناس لماذا لم ألعب بأوباميانج، ولكن كان يجب أن اتخذ قرارًا.

وواصل: “إذا كنت تلعب 3 مباريات في الأسبوع فيجب عليك اتخاذ قرار بشان اللاعبين الجدد، والدفع باللاعبين الذين لديهم العزم والرغبة في اللعب.

واختتم حديثه مؤكدًا: “لدينا في تشكيلة مجموعة كبيرة من اللاعبين وهناك الكثير من المنافسة في مراكز مختلفة، نحن بحاجة لهذه المنافسة وأن يدعم اللاعبين بعضهم البعض أيضًا..وأن يظهر الجميع الرغبة في اللعب وأنه مستعد للمساعدة في أي وقت”.

تشيلسي يواصل استعداداته لقمة ميلان

يواصل نادي تشيلسي الإنجليزي استعداداته لقمة ميلان الإيطالي المقرر أن تقام مساء الثلاثاء القادم، ضمن منافس

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة تشيلسي وميلان، وسلم يأتي فيما يلي..

توقيت مباراة تشيلسي وميلان والقنوات الناقلة

يقع تشيلسي ضيفًا على كتيبة ميلان مساء الثلاثاء القادم، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تعرف على جدول ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباريات الثلاثاء

المركز الأول، ريد بول سالزبورج برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني، تشيلسي برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث، ميلان، برصيد 4 نقاط.

المركز الرابع، دينامو زغرب برصيد 3 نقاط.