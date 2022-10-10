6 صواريخ روسية ضريبة استهداف جسر القرم

قتل ما لا يقل عن 12 شخصًا في هجوم صاروخي روسي أدى إلى انهيار مبان سكنية ومنازل في مدينة زابوريزهيا الأوكرانية، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون، في الوقت الذي تضغط فيه موسكو لفرض سيطرتها على الأراضي التي تم ضمها بشكل غير قانوني.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الانفجارات جاءت من ستة صواريخ أطلقت في مناطق تحتلها روسيا في منطقة زابوريجيه، والمنطقة واحدة من أربع دول أعلنت روسيا أنها تابعة لها هذا الشهر، لكن العاصمة الإقليمية لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، وجاءت الضربات المتعددة بعد انفجار تسبب في انهيار جزئي للجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا.

أطفال أصيبوا

وألحق هجوم جسر كيرتش أضرارًا بطريق إمداد مهم لجهود الكرملين الحربي المتعثر في أوكرانيا، ورمزًا بارزًا لقوة روسيا في المنطقة، بينما أفادت الشرطة الإقليمية أن الهجوم الروسي خلف 13 قتيلا وإصابة أكثر من 60، من بينهم 10 أطفال على الأقل، وانهارت عدة طوابق جراء الهجوم، وخلف فجوة مشتعلة بعرض 40 قدمًا على الأقل، حيث كانت الشقق قائمة، وبعد عدة ساعات، انهارت الطوابق العليا أيضًا.

50 مبنى سكنيًا

وقال أمين مجلس المدينة أناتولي كورتيف إن ما لا يقل عن 20 منزلاً خاصًا و50 مبنى سكنيًا تضررت، وتم نقل 40 شخصًا على الأقل إلى المستشفى.

ولم يعلق المسؤولون الروس على الفور على الضربات، بعد قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضم منطقة زابوروجييه الأسبوع الماضي، قصفت روسيا مرارًا المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا في قصف صاروخي روسي على مبان سكنية.

ضربة كبيرة

وبينما استهدفت روسيا زابوريزهزيا قبل انفجار على جسر القرم، كان الهجوم على امتداد 12 ميلًا بمثابة ضربة كبيرة لموسكو، وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس 2014 بعد إجراء تصويت محلي على عجل، وهي الخطوة التي أدت إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وافتتح بوتين شخصيًا جسر كيرتش الذي تبلغ تكلفته 3.7 ملايين دولار في مايو 2018 من خلال قيادة شاحنة عبره في رمز لمطالبات موسكو بشبه جزيرة القرم، ويعد الجسر أطول جسر في أوروبا، حيويًا لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في جنوب أوكرانيا.

وتعد شبه جزيرة القرم وجهة شهيرة للسياح الروس وموطنًا لقاعدة بحرية روسية، وقدرت جمعية سياحية روسية أن 50 ألف سائح كانوا في شبه جزيرة القرم يوم السبت، ووقع بوتين مرسومًا في وقت متأخر يشدد الأمن على الجسر والبنية التحتية للطاقة بين شبه جزيرة القرم وروسيا، ويضع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، مسؤولاً عن هذا الجهد.

ودعا بعض المشرعين الروس بوتين إلى إعلان «عملية مكافحة الإرهاب»، بدلاً من مصطلح «عملية عسكرية خاصة»، وبعد ساعات من الانفجار، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد القوات الجوية، الجنرال سيرجي سوروفيكين، سيقود الآن جميع القوات الروسية في أوكرانيا، سوروفكين، الذي عُيِّن هذا الصيف مسؤولاً عن القوات في جنوب أوكرانيا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إتلاف الجسر، اعترف (Zelenskyy)، في عنوان فيديو، بشكل غير مباشر بهجوم الجسر لكنه لم يتطرق إلى أسبابه، وقال: «لم يكن اليوم يومًا سيئًا وكان مشمسًا في الغالب على أراضي ولايتنا»، لسوء الحظ، كان الجو ملبدًا بالغيوم في شبه جزيرة القرم، على الرغم من أنه كان دافئًا أيضًا، وتم تعليق حركة القطارات والسيارات عبر الجسر مؤقتًا.

الخدمات اللوجستية

وذكر معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن مقاطع الفيديو للجسر تشير إلى أن الضرر الناجم عن الانفجار «من المرجح أن يزيد الاحتكاك في الخدمات اللوجستية الروسية لبعض الوقت»، ولكن لا يشل قدرة روسيا على تجهيز قواتها في أوكرانيا.

وقال المعهد «الممر المنهار للجسر البري سيحد من تحركات الجيش الروسي حتى يتم إصلاحه، مما يجبر بعض القوات الروسية على الاعتماد على خط العبارة لبعض الوقت»، «ومن المرجح أن تظل القوات الروسية قادرة على نقل المعدات العسكرية الثقيلة عبر السكك الحديدية».

تطورات أخرى

- بينما استولت روسيا على مناطق شمال شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من غزوها لأوكرانيا، وبنت ممرًا بريًا لها على طول بحر آزوف، تضغط أوكرانيا على هجوم مضاد لاستعادة تلك الأراضي، وأجزاء أخرى من أوكرانيا التي ضمها بوتين بشكل غير قانوني هذا الشهر.

- قال الجيش الأوكراني، إن اشتباكات عنيفة مستمرة حول مدينتي باخموت وأفدييفكا في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث أعلنت القوات الروسية عن بعض المكاسب الإقليمية الأخيرة.

- في تحديثها المنتظم لوسائل التواصل الاجتماعي، لم تقر هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأي خسارة للأراضي، لكنها قالت إن «الوضع الأكثر توترًا» على كامل أراضي أوكرانيا قد لوحظ حول المدينتين.

- أفاد حاكم إقليم زابوريزهزهيا أن عدد القتلى ارتفع إلى 32 بعد الضربة الصاروخية الروسية على قافلة مدنية كانت تشق طريقها خارج المدينة في 30 سبتمبر.

- يعد جزء من منطقة (Zaporizhzhia) الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية موطنًا لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ولقد عرّض القتال مرارًا وتكرارًا محطة الطاقة النووية في زابوريزهزهيا للخطر، وأغلقت السلطات الأوكرانية الشهر الماضي مفاعلها العامل الأخير لمنع حدوث كارثة إشعاعية.

- قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن محطة زابوريزهزهيا فقدت منذ ذلك الحين آخر مصدر خارجي للطاقة نتيجة للقصف المتجدد، وهي تعتمد الآن على مولدات تعمل بالديزل في حالات الطوارئ.