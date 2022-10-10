تعرف على آلية تشكيل صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة

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القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات المقدم من الحكومة، آلية تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يكون برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير البيئة، وزير قطاع الأعمال، ووزير النقل، ووزير التجارة والصناعة،وزير الدولة للإنتاج الحربى

كما يضم المجلس فى عضويته كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار وممثل عن كل جهة من الجهات الآتية: "رئاسة مجلس الوزراء- وزارة الداخلية- الهيئة العربية للتصنيع- وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة"،أحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات" من ذوى الخبرة".

كما يضم التشكيل أربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين فى مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.