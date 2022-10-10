شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" في المحافظات.. أبرزها تنظيم حفل تيسير زواج 125 فتاة بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة قنا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، احتفالية كبري لتيسير زواج 125 فتاة من اليتيمات والأولى بالرعاية، بالإستاد الرياضي بمجمع الالمونيوم بمركز نجع حمادى، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وسلما عدد 3 أجهزة كهربائية "ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" لكل فتاة من الـ12 التي أقرت مديرية التضامن بأحقيتهم في الحصول على الدعم، وفي ختام الحفل، قدم النائب خالد خلف الله درع التكريم للمهندس أشرف رشاد، والمحافظ تقديرًا لرعايتهم ودعمهم المستمر للعمل المجتمعي.

وفي محافظة القليوبية، وزعت أمانة مركز قليوب، عدداً كبيرا من عبوات حلوى على المواطنين والأسر، بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

كما نظمت أمانة مدينة كفر شكر، احتفالية بانتصارات أكتوبر المجيدة، وتكريم أسر الشهداء، وتم خلال الاحتفالية إذاعة الاغانى الوطنية المرتبطة بحرب أكتوبر وشارك المواطنين في الاحتفالية بحماس.

كما أقامت أمانة مدينة الخانكة، احتفالتين بالمولد النبوي الشريف، والاحتفال بانتصارات أكتوبر فى المدينة، ونظمت أمانة مدينة بنها، حفل تاريخى يليق احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، ونصر أكتوبر المجيد، واستمعوا إلى أبطال هذه الملحمة وذكرياتهم الجميلة التى سطروها بدمائهم ودماء زملائهم الشهداء الأبرار.

كما نظمت أمانة مركز القناطر الخيرية، حملة التبرع الدم بالوحدة الحزبية بعزبة الاهالي، حيث شهدت الحملة توافد العديد من الأهالي للمشاركة بها من خلال التبرع بالدم للعمل على توفير أكياس دم تستخدم في الطوارئ لإنقاذ الحالات الحرجة.

وفي محافظة الجيزة، تدخلت أمانة قسم إمبابة، لإزالة تجمعات قمامة موجودة بمدرسة النهضة الإعدادية وتم رفع كامل المخلفات بالتنسيق مع مسئولي الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما أقامت أمانة مركز أبو النمرس، الوحدة الحزبية بقرية ترسا احتفالية خاصة لتكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم.

كما نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بتكريم السيدات من حفظة القرآن الكريم وكذلك تم خلال الاحتفالية الاحتفاء بالمحاربين القدامى الذين خاضوا حرب أكتوبر المجيدة.

كما نفذت أمانة قسم الوراق، حملة موسعة لتوزيع حلوى المولد على الفئات الأكثر احتياجًا ودور الأيتام بقرية طناش ووراق الحضر.

كما افتتحت أمانة مركز العياط، وحدة حزبية جديدة لحزب مستقبل وطن بقرية العطف تستهدف توسيع دائرة الخدمات التي تقدمها أمانة الحزب بالمركز مع السعي لحل كافة المشكلات التي تواجه أهالي قرية العطف، وأقامت أمانة مركز البدرشين، معرضًا لبيع حلوى المولد بأسعار مخفضة دعمًا لأهالي قرى المركز.

ووزعت أمانة قسم الهرم، حلوى المولد بكافة منافذه الهرم وهي الحملة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما واصلت أمانة مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، حملة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف مع أهالي المدينتين.

كما وزعت أمانة قسم العمرانية، عدداً كبيراً من عبوات حلوي المولد النبوي الشريف، علي الأهالي بمنازلهم.

وفى محافظة البحيرة، انتهت فعاليات دورى مستقبل وطن في حفل ولا أروع بتتويج فريق الشوكة الحاجر بأبو الشقاف بالبطولة وتمثيل حوش عيسي في بالمحافظة بعد تغلبه علي فريق البطل المرشح الأول للبطولة بثلاث أهداف مقابل لاشيء وسط فرحة عارمة من جماهير أبو الشقاف التي شجعت فريقها بكل روح رياضية، وبدأ الحفل الختامي للبطولة بمباراة للبراعم ومباراة قدامي الرياضيون الذين تمتعوا مع الجماهير بفاصل من مهرات الزمن الجميل وتكريم حكام حوش عيسي الذين اداروا البطولة، وفي نهاية الحفل تم تكريم ابطال نصر أكتوبر المجيد والذين أشادوا بتنظيم البطولة، كما تم تكريم قدامي الرياضيون بحوش عيسي والذين وعدوا بالوقوف خلف الحزب في جميع فعالياته، هذا وقد تم تكريم جميع القائمين علي تنظيم البطولة، في رياضي لم تشهده مدينة حوش عيسي من قبل.

كما نظمت أمانة مركز إدكو، الحفل الختامي والمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث لدوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة على مستوى مركز إدكو، وبدأت مراسم الحفل الختامي بالسلام الوطني، ثم بدأت المباراة النهائية بين فريقي الدرع وأبطال جومانا وأنتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل هدفين لكل فريق، وحسم فريق أبطال جومانا اللقب بعد تغلبه بضربات الترجيح بهدفين مقابل هدف، هذا وقد أحتل فريق البحرية المركز الثالث لهذه البطولة.

وفى محافظة بني سويف، نظمت أمانة مركز إهناسيا، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات في قرية "الشوبك"، حيث وقعت القافلة الكشف الطبي على اكثر من 665 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية بالمجان "اطفال وجراحة واسنان وتحاليل طبية وفحص للكشف المبكر عن أورام ثدي" ، وذلك وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين المترددين على القافلة، ووقعت القافلة الكشف الطبي على 591 حالة مرضية، بيانها كالتالي: 75 حالة جراحة و150 حالة اسنان و100 حالة اطفال و60 حالة باطنة و75 تحليل طبي، بالإضافة إلى 200 حالة فحص للكشف المبكر عن أورام ثدي، بالإضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي، عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والنظافة الشخصية والمنزلية، التغذية السليمة للسيدات والأطفال وكبار السن.

كما نظمت أمانة مركز ناصر، ندوة حول مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قرية اشمنت، ودورها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتناولت الندوة الأثر الإيجابي للمبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف تحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى من خلال تطوير القرى الريف المصري، كما استعرضت الندوة المشروعات التي يجرى تنفيذها على أرض محافظة بني سويف بصفة عامة، وقرية اشمنت بصفة خاصة، ضمن القرى التي شملتها المبادرة.

كما نظمت أمانتي الصحة والمرأة بمركز إهناسيا، ندوة عن الأكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، وأخرى عن تشجيع الولادة الطبيعية والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية بدون داعي طبي، في قرية الشوبك بحضور أكثر من 200 سيدة، كما جرى عقد قافلة طبية استهدفت الفحص الطبي لعدد كبير من السيدات في إطار الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي.

ووزعت أمانة مركز الواسطى، عدد من علب حلوى المولد النبوى الشريف على المواطنين بمناطق متعددة بمركز الواسطى لمشاركة الأهالي احتفالاتهم بتلك الذكرى الدينية العظيمة التي ينتظرها العالم الإسلامي عام بعد الآخر.

وفي محافظة الدقهلية، أجرت أمانة الحزب بالمحافظة مراسم قرعة دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، بعد ختام المرحلة الأولي من مباريات الدوري، حيث جاءت الفرق المشاركة في البطولة 803 فريقا وعدد اللاعبين 8030 لاعب و 116 حكم وأقيمت البطولة على 106 ملعب بجميع قري محافظة الدقهلية، وشارك في المراسم ممثلي جميع الفرق المشاركة علي أن تنطلق المنافسات في الساعه الثالثه عصر، غدا الاثنين على ملعبين، كما تم اختيار معلب شيكو للتصفيات النهائية للمحافظة والتي ستقام بين 30 فريق وتم التنسيق مع الحكام لإدارة مباريات الدوري.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مدينة دمياط، أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتضمنت فقرات الأمسية البداية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم ابتهالات لعدد من المنشدين الشباب، حيث يهتم الحزب بتفعيل دور الشباب بشكل ملحوظ، ثم خطبة دينية تحدثت عن اخلاق الرسول والعمل علي الاقتداء، وشارك فى الأمسية الدينية، مجموعة كبيرة من السيدات والأطفال والرجال، وعبر المشاركين، عن فرحتهم خلال الأمسية الدينية بأداء الحزب، وفي نهاية الحفل، تم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الحضور لإضفاء نوع من البهجة والسرور في نفوس الجميع .

وفي محافظة الفيوم، واصلت أمانات مركزي إطسا وبندر ثاني الفيوم، توزيع عدداً كبيراً من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة مدينة زفتي، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذكري انتصارات أكتوبر المجيد، في الوحدة الحزبية بسندبسط، وبدا الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم عزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وفي ختام الحفل كرم أسرة الشهيد عمر قطرب وأسرة الشهيد أحمد محمد الغنام، كما تم تكريم حفظه القرأن الكريم وتم ايضا تكريم اسر الرياضيين وفريق لاعبى الكاراتيه.

كما نظمت أمانة الشئون القانونية بمركز السنطة، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدأ الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وسط حضور جماهيري من أهالي السنطه، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة العطرة التي يحتفل بها العالم أجمع احتفالا بيوم ميلاد الرسول الكريم.

كما نظمت أمانة مدينة قسم ثالث المحلة، حملة لتوزيع علب حلوى المولد النبوي في مناطق شارع سعد زغلول والمحجوب والمنشية القديمة والحرية، وذلك لمشاركة الاهالي الفرحة بالمولد النبوي وإدخال السعادة والسرور في هذه المناسبة الدينية العظيمة، كما قامت أمانة مركز قطور بتوزيع ربع طن من حلويات المولد علي الأسر والمواطنين في شوارع قطور احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة مركز الإسماعيلية، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف وذكري السادس من أكتوبر المجيد، في دار مناسبات الرحمن بقرية نفيشة، بحضور أهالي وعائلات القرية ورموز الدعوة بالأزهر الشريف وأبطال حرب أكتوبر، وسط أجواء روحانية عطرة عن ذكري الحبيب المصطفي.

وفي محافظة كفر الشيخ، وزعت أمانة مركز دسوق، حلوى المولد على المواطنين فى شوارع مدينة دسوق أثناء عمل البعض أو المارين مصادفة فى الشوارع، حيث تم توزيع 50 علبة حلوى بما يقرب من 100 كيلو حلوى المولد على المواطنين فى شوارع دسوق وسط حالة من البهجة والسعادة ابتهاجا بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

كما وزعت أمانة مركز مطوبس، 200 علبة حلوى بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث تم توزيع 200 علبة حلوى المولد، على أهالينا بمدينة مطوبس، وسط حالة من الفرح والسعادة ابتهاجا بمولد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.

وفي محافظة المنيا، نظمت أمانة مركز مطاي، احتفالية دينية بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، وذلك بحضور قيادات واعضاء الحزب بمركز مطاي، والقيادات الشعبية ولفيف من المواطنين، وشهدت الاحتفالية تقديم بعض الابتهالات الدينية، وتكريم حفظة القرآن الكريم.

كما وزعت أمانتي حزب مستقبل وطن بمركزي مطاي وأبوقرقاص، عدداً كبيراً من عبوات حلوى المولد النبوي الشريف، على الأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية.

وفي محافظة المنوفية، إختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، منافسات دور الـ32 لدوري حزب مستقبل وطن لكرة القدم، في نسختة الرابعة بمحافظة المنوفية، ويشهد اليوم مباريات دور الـ16 بين الفرق المؤهلة.

وفي محافظة الوادي الجديد، إختتمت أمانة مركز ومدينة الخارجة، منافسات دوري حزب مستقبل وطن بنسختة الرابعة، في سهره جميله وممتعه أقيمت اليوم التصفيات النهائية بين مركز الخارجة ومركز وباريس بين فريق البري × فريق عدن، وقد انتهت المباراة بفوز فريق الخارجة 2-1 في مباراة مليئة بالندية والروح الرياضية بالروح الرياضيه بين الفريقين وفي حضور جمهور متحمس و كبير من الفريقين.

كما احتفلت أمانة مركز الخارجة، بتوزيع عدداً من عبوات حلوي المولد علي الحالات الأولى بالرعاية، وذلك بتوزيع 200 كجم من حلوي المولد علي الحالات الأولى بالرعاية بمركز الخارجة.

كما نظمت أمانة مركز بلاط، احتفالية بذكري بانتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف بجمعية تنمية المجتمع المحلي بذخيره، وتضمنت ندوة ومحاضره وفقره مواهب لبراعم الأطفال.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، أمسية دينية إحتفالًا بالمولد النبوي الشريف، بالتعاون مع أمانة المجالس المحلية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بقرية الغرغور.

وفي محافظة جنوب سيناء، تواصل أمانتي مدن طور سيناء ودهب، حملتها لتوزيع حلوى المولد على الأهالي والأسر، المدينة احتفالًا بالمولد النبوي الشريف على عدة مراحل لتغطية كافة أنحاء المدن.

وفي محافظة الإسكندرية، نظمت أمانة قسم العامرية أول ندوة، تحت عنوان "كيف تبدأ مشروعك"، وتم تقديم العديد من النصائح للمهتمين ببدأ المشروعات، وعرض نماذج لمشروعات تمت بالفعل وحققت نجاحات كبيرة، وتم شرح مفهوم إدارة الأعمال وريادة الأعمال وطرق تنفيذ مشروع حقيقي على أرض الواقع.

كما نظمت أقامت أمانة قسم أول المنتزة، حملة للتنظيف أمام مدرسة الملك حفني للغات، للمحافظة على صحة طلابنا، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، وتم تنظيف المكان بالكامل، ليكون مناسب لاستقبال الطلاب.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة عن دور الدين في إصلاح المجتمع، حاضر فيها الشيخ محمد علي العربي، وتم عرض أهمية تفعيل دور الدين لإصلاح المجتمعات وحل النزاعات وتطوير المجتمع، وقامت أمانة قسم ثان العامرية، بتوزيع المستلزمات المدرسية على الطلاب الغير قادرين، لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتشجيع الطلاب على الدراسة والتفوق في بداية العام الدراسي الجديد.

وفي محافظة أسوان، نظمت أمانة مركز إدفو، قافلة طبية لمعالجة أمراض العيون ومكافحة العمى، والتى أقيمت اليوم بمنطقة السلايمة بادفو، وقدمت الخدمة الطبية خلالها للمواطنين، ما بين كشوف عادية وعمل نظارات طبية وتم تحويل الحالات المستحقة لعمليات جراحية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.