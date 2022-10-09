انت الان تتابع خبر نائب عن الفتح: وافقنا مع الصدريين على الانتخابات ونأمل الانفراج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، الأحد، أن تحالفه وافق مع الصدريين على إجراء الانتخابات، فيما أعرب عن أمله بالانفراج خلال الشهر الحالي.



وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، "لا تحل الأمور إلا من خلال الحوار واحترام الدستور"، مشدداً بالقول "نأمل يكون الانفراج في هذا الشهر الذي سيكون الفاصل".

وأضاف أنه "في حزيران انسحبت الكتلة الصدرية، وفي شهر تموز دخلنا في معمعة اقتحام مجلس النواب والقصر الحكومي الى 30 آب التي كانت مأساة مرت بها بغداد وأزمة كبيرة".

ولفت الكاظمي "وافقنا مع الصدريين على إجراء الانتخابات الجديدة وحل البرلمان قبلها بأسبوع لغرض جمع الشمل"، مشيراً الى أن "تحالف إدارة الدولة يسعى ويضغط ولديه اقتراحات".

وتابع أن "جلسة يوم الأربعاء من المؤشرات المهمة لتحالف إدارة الدولة ودليل اتفاق التحالف بعد انتخاب نائب رئيس البرلمان عقيل المندلاوي".

وكانت الانتخابات المبكرة جرت في العراق في 10 تشرين الأول 2021، إلا أنه لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن بسبب الخلاف السياسي.