شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلام الروسي يكشف معلومات جديدة عن هوية منفذ تفجير جسر القرم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وسائل إعلام روسية أن الشاحنة التي انفجرت على جسر القرم صباح يوم أمس السبت هي من نوع "ProStar".

وأضافت أن مالك الشاحنة يدعى سمير يوسوبوف، ويبلغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان إقليم كراسنودار.

وكشفت قناة "رين" الروسية أن عم سمير يوسوبوف كان يقود الشاحنة بشكل شبه دائم ويدعى ماهر، ويعمل في نقل البضائع.

وقالت القناة إن المدعو ماهر تلقى في يوم 6 أكتوبر أمرًا من شركة "TEK-34" لنقل شحنة من مدينة أرمافير في إقليم كراسنودار إلى سيمفروبول في شبه جزيرة القرم، وكان وزن الحمولة 21 طنًا.

وشركة "TEK-34"، التي استجاب ماهر لطلبها، تعمل كوسيط في مجال النقل بين المرسل والمرسل إليه والسائق.

وقالت شركة "TEK-34" إن المرسل إليه أكد على أن التسليم في سيمفروبول يجب أن يكون في وقت مبكر من صباح يوم 8 أكتوبر.

وأضافت القناة أنه تم التحميل في صباح يوم 7 في أرمافير، وقام ماهر يوسوبوف بنقل الشحنة حسب الجدول الزمني ودون تأخير، لكن العملاء كانوا قلقين بشأن عدم التسليم في الموعد المطلوب.

وبحسب بعض التقارير الصحفية، توجه ماهر في مساء يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، بالشاحنة إلى جسر القرم.

ولفتت شركة "TEK-34" إلى أن لهجة المرسل إليه كانت قريبة للأوكرانية.

وبعد الانفجار، لم يتم التمكن من الوصول إلى المرسل إليه، بينما كان يسمع رسالة من مشغل للهاتف المحمول مفادها أن المشترك خارج تغطية الشبكة.

بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيًا جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا قبل سنوات، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، كييف مسؤولية تفجير جسر القرم، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابي".

وقال خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية، إن "المنفذين والمخططين هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، حسب ما نقلته "فرانس برس".

الشاحنة مرت ببلغاريا



بدوره، أفاد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الأمن الفيدرالي الروسي علم بأن الهجوم نفذته الاستخبارات الأوكرانية بمساعدة من روس وأجانب.

كما قال باستريكين خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشاحنة انطلقت من بلغاريا، ووصلت إلى جورجيا، ومنها إلى أرمينيا، ثم إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، قبل أن تصل إلى إقليم كراسنودار المحاذي للقرم جنوب غربي روسيا.

وأضاف أن "مسار الشاحنة تم تحديده بجهود جهاز الأمن الفيدرالي، حيث تمكن من تحديد الضالعين في التخطيط للهجوم الإرهابي".