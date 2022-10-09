شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواصل أرقامه الكارثية هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام أرسنال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل نادي ليفربول أرقامه السلبية هذا الموسم، بعدما تعرض للهزيمة أمام أرسنال فى الجولة العاشرة، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعرض فريق" الريدز" للخسارة الثانية له هذا الموسم، بعد أن سبق أن خسر من اليونايتد فى الجولة الثالثة من المسابقة.

وتعد إنطلاقة الفريق هذا الموسم هى الأسوء فى تاريخ الفريق آخر عشر سنوات، حيث أن الفريق لم يحصل سوي على 10نقاط من 8 مواجهات خاضها الفريق، الأمر الذي يعد كارثي فى تاريخ الفريق، مع الوضع فى الإعتبار أنه لم يلاقي حتى الآن باقي أندية المربع الذهبي، حيث لم يواجه الفريق كلًا من السيتي وتوتنهام وتشيلسي، الأمر الذي قد يزيد الأمور سوءًا قبل نهاية الدور الأول.



موقف كلوب من البقاء مع الفريق هذا الموسم

وأصبح موقف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، محرج للغاية، خاصة أنه لم يسبق له أن يقدم مثل هذه البداية السيئة فى مسيرته التدريبية، حتى حينما كان مدربًا فى صفوف بورسيا دورتمند، لم يحقق هذه الإنطلاقة على الإطلاق، الأمر الذي قد يدفع الإدارة للإطاحة به إن لم تتحسن النتائج حتى نهاية الدور الأول.



تعرف على ترتيب ليفربول بعد الخسارة اليوم

ويقبع فريق ليفربول فى المركز العاشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 10نقاط، بعد أن حقق الفوز فى مباراتين، وتعادل فى 4 مواجهات، قبل أن يتعرض للهزيمة فى مواجهتين، الشئ الذي جعل جماهير الفريق تعرب عن غضبها الشديد لإبتعاد الفريق بشكل كامل عن المنافسة.