شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفك لعنة سوء الحظ التي تلازمه ويسجل هدفه الأول فى البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو من تسجيل أولي أهدافه فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما منح التقدم لفريق اليونايتد فى مواجهة برايتون، خلال منافسات الجولة العاشرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز، فعلى الرغم من نزول اللاعب كبديل فى الشوط الأول بعد مرور قرابة 25 دقيقة من زمن اللقاء، إلى أن اللاعب لم يحتاج سوي 17 دقيقة ليسجل هدف التقدم للشياطين الحمر.

واحتفل جميع لاعبي اليونايتد مع رونالدو بشكل خاص بعد الهدف الذي أحرزه فى نهاية الشوط الأول، خاصة أن اللاعب كان يعاني من بعض المشاكل النفسية فى الآونة الأخيرة، مما قد يعيد هذا الهدف ثقة اللاعب فى نفسه مرة أخري خلال الفترة المقبلة مع الفريق، ويقدم الإضافة التي تنتظرها منه جماهير الفريق.



أنتوني يواصل التألق والإبداع مع اليونايتد

ويقدم الجناح البرازيلي أنتوني موسمًا رائعًا مع اليونايتد، حيث يبدو أنه لم يحتاج إلى فترة طويلة للإنسجام مع الفريق، حيث سجل اللاعب ثالث أهدافه مع الفريق، بالإضافة إلى أنه كان حاضرًا بقوة فى جميع المواجهات الكبري، لا سيما أن سبق له أن سجل فى مرمي كلًا من أرسنال والسيتي.



مكاسب اليونايتد فى حالة تحقيق الفوز

وسيتمكن اليونايتد من الصعود للمركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنحليزي فى حال الفوز على إيفرتون، متجاوزًا كلًا من برايتون ونيوكاسل، مما سيضع الفريق فى مكانه الصحيح بالمنافسة داخل المربع الذهبي ومناطحة الكبار، للوصول فى نهاية الموسم إلى مركز مؤهل لدوري الأبطال.