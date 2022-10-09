انت الان تتابع خبر النوارس تحلق في افتتاح ممتاز الكرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وافتتح النوارس اهداف المباراة عن طريق اللاعب لؤي ماجد العاني في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول وأضاف زميله في الفريق حسن عبد الكريم الهدف الثاني في الدقيقة 29 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0.
وشهد الشوط الثاني محاولات عديدة من لاعبي الزوراء لزيادة غلة الأهداف الا ان الفرص الضائعة انهت المباراة على نتيجة الشوط الأول.
وشهد الشوط الثاني محاولات عديدة من لاعبي الزوراء لزيادة غلة الأهداف الا ان الفرص الضائعة انهت المباراة على نتيجة الشوط الأول.