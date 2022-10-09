انت الان تتابع خبر ارسنال يعود لصدارة "البريميرليج" عبر بوابة ليفربول والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأحرز هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76)، فيما سجل داروين نونيز (34) وروبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.