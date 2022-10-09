ارسنال يعود لصدارة "البريميرليج" عبر بوابة ليفربول

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.

محمد يوسف

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