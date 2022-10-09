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ارسنال يعود لصدارة "البريميرليج" عبر بوابة ليفربول

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بغداد - ياسين صفوان - وأحرز هدفي أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي (1) وبوكايو ساكا (45+5 و76)، فيما سجل داروين نونيز (34) وروبرتو فيرمينو (53) هدفي ليفربول.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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