شكرا لقرائتكم خبر رئيس جنوب أفريقيا يتبرأ من حادث سرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أبلغ أمينة المظالم، باسيسيوي مخويباني أنها لا تملك أي اختصاص للتحقيق في الشكوى ضده، حول حادث سرقة وقع في عام 2020، في مزرعة خاصة به لتربية الحيوانات البرية.

وأضاف رامافوسا أن الشكوى التي تم تقديمها بعد أكثر من عامين من الحادث، تسقط بالتقادم، طبقا لقانون «الحماية العامة» للبلاد، دون الكشف عن مصدر المعلومات، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

وقد وجهت اتهامات لرامافوسا بالتستر على سرقة أكثر من أربعة ملايين دولار من العملات الأجنبية من بيع حيوانات في مزرعة «فالا فالا» للحيونات البرية.

وتردد أن المال كان مخبأ داخل قطع أثاث في المزرعة شمال مدينة بريتوريا.