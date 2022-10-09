شكرا لقرائتكم خبر رئيس جنوب أفريقيا يتبرأ من حادث سرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف رامافوسا أن الشكوى التي تم تقديمها بعد أكثر من عامين من الحادث، تسقط بالتقادم، طبقا لقانون «الحماية العامة» للبلاد، دون الكشف عن مصدر المعلومات، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.وقد وجهت اتهامات لرامافوسا بالتستر على سرقة أكثر من أربعة ملايين دولار من العملات الأجنبية من بيع حيوانات في مزرعة «فالا فالا» للحيونات البرية.
وتردد أن المال كان مخبأ داخل قطع أثاث في المزرعة شمال مدينة بريتوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جنوب أفريقيا يتبرأ من حادث سرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.