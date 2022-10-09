فلتان درعا يتسبب في 48 عملية اغتيال خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت القوات الحكومية السورية تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا جنوب سوريا، بعد تصاعد الاغتيالات والاستهدافات لعناصرها والمتعاونين معها والموظفين الحكوميين.

وقال مصدر في المعارضة السورية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، «إن سبع سيارات دفع رباعي تحمل أكثر من 40 عنصرا وصلت إلى مدينة درعا إثر استهداف عناصر من القوات الحكومية السورية مساء أمس الأول في بلدة اليادوده غرب مدينة درعا ومقتل خمسة منهم وإصابة ضابط.

وقال القيادي في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر محمد الزعبي، «إن محافظة درعا تعيش حالة فلتان أمني لأن هناك استهدافا للقوات الحكومية وعناصر وقادة سابقين في المعارضة قاموا بعملية تسوية والتزموا حياتهم المدنية بعيدا عن الفصائل، إضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيمات جهادية وأضاف «أستطيع القول «إن جميع الأطراف تسعى لبقاء الوضع متوتر في محافظة درعا لأسباب بسط النفوذ والمال».

ووثق مكتب توثيق الشهداء التابع للمعارضة السورية في محافظة درعا 48 عملية ومحاولة اغتيال قتل منهم 33 شخصا خلال سبتمبر الماضي، ومن بين القتلى طفلان، إضافة إلى 12 شخصا أعدموا ميدانيا.