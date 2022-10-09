50 أسيرا يضربون عن الطعام ويقاطعون محاكم إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أمس أن 20 معتقلا جديدا انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون إسرائيل، ليرتفع عدد المعتقلين المضربين إلى 50 أسيرا.

وقال في بيان صحفي أمس، إن الأسرى الجدد الذين انضموا للإضراب، من بينهم معتقلون إداريون وموقوفون ومحكومون، وأوضح أن الخطوة تأتي كإسناد للأسرى الإداريين الثلاثين المضربين عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم إسرائيل بدرجاتها المختلفة.

وأشار إلى أن 900 معتقل في سجن «عوفر» أعادوا قبل 3 أيام وجبات الطعام، إسنادا للمضربين عن الطعام، حيث بدأت علامات التعب والإعياء تظهر عليهم، كما بدؤوا يعانون من فقدان الوزن.

وذكر نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا توجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية.

وبحسب البيان، فإن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن «عوفر»، علما أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون إسرائيل يبلغ 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل وسيدتان.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية منذ 2015 وحتى العام الحالي ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الحالي أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، والذي يتيح استمرار الاحتجاز دون ملف تهم ومحاكمة.

وبحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية، فإنه منذ أواخر 2011 حتى نهاية العام الحالي، نفذ معتقلون فلسطينيون ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

إضراب الفلسطينيين:

