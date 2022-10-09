الجيش الصومالي يحاصر الإرهابيين في هيران

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وأشارت إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى تحرير منطقة «جيعيبو» من فلول ميليشيات الشباب المتطرفة بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت وحدات من الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد عناصر حركة الشباب الإرهابية، في منطقة «جيعيبو» التابعة لمدينة بولي بوردي بمحافظة هيران. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أمس، بأن الهجوم العسكري على العناصر الإرهابية جرى أثناء تجمعها في المنطقة، مما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف الميليشيات.وأشارت إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى تحرير منطقة «جيعيبو» من فلول ميليشيات الشباب المتطرفة بالتعاون مع المقاومة الشعبية.

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