11 قتيلا ومصابا في هجوم مسلح بجيبوتي

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وأضافت «هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد»، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 7 جنود في جيبوتي مصرعهم وأصيب 4 آخرون في هجوم نفذته جماعة مسلحة، استهدف قاعدة عسكرية شمال البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الجيبوتي في بيان لها، أن الهجوم أوقع 7 قتلى، وأصيب 4 وفقد 6، محملة جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة التي وصفتها بـ»المجموعة الإرهابية»، مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال البلاد.وأضافت «هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد»، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.

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