شكرا لقرائتكم خبر استعدوا للفرح.. فحول الحوثي حياتهم إلى جحيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عملياتها الإجرامية بالطيران الإيراني المسير ضد المدنيين ومناطق الشرعية في تحد ممنهج للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وأصيب 8 مواطنين أقارب كانوا يستعدون للفرح، فتحولت حياتهم إلى جحيم بعد الاعتداء عليهم غرب محافظة تعز.

وقال مصدر محلي «إن ميليشيات الحوثي استهدفت بطائرة مسيرة مفخخة سيارة تقل ركابا في منطقة حاضية السفلى عزلة المجاعشة بمديرية مقبنة»، وأشار إلى أن الهجوم الحوثي أدى إلى إصابة 8 أشخاص كانوا على متن السيارة، معظمهم جراحهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وأكد أن الميليشيات الحوثية استهدفت سيارة الركاب أثناء عبورها من وادي حمر باتجاه مديرية حيس، مشيرا إلى أن الضحايا من أبناء منطقة شمير التابعة لمديرية مقبنة وكانوا في طريقهم إلى حيس بغرض التسوق.

وفيما أفاد مصدر طبي أن المصابين يتراوح عمرهم بين 13 و70 عاما، دانت منظمة سام للحقوق والحريات أمس، جريمة استهداف مدنيين بطيران مسير لميليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز، وقالت في بيان لها «إن هجوما صاروخيا نفذته جماعة الحوثي عبر طيرانها المسير لإحدى السيارات التي كانت تمر بوادي قرية حاضية عزلة المجاعشة غرب تعز.. استهدف مجموعة من الأقارب كانوا ينوون الذهاب لإحدى حفلات الزفاف خلال الأسبوع الجاري».

وأوضحت أن الهجوم أدى إلى إصابة (عبد الرحمن يوسف 36 عاما، محمد يوسف باقي 70 عاما، سالم حميد باقي 70 عاما، دبوان قايد علي 45 عاما، مطيع فواز علي 13 عاما، فواز قايد علي 32 عاما، سالم حامد المجعشي 28 عاما، خضري قايد علي 22 عاما)، حسب شهادات حصرية تلقتها المنظمة.

ولفتت إلى أن أولئك الأشخاص مدنيون ولا ينتمون إلى أي جماعة مسلحة ولم يكونوا بالقرب من أي موقع أو منطقة عسكرية، الأمر الذي يعكس النية الحقيقية لدى جماعة الحوثي باستهداف المدنيين دون الحاجة إلى مسوغات أو أسباب مشروعة.

وشددت على أن ممارسات قوات الحوثي في استخدامها للقصف الصاروخي غير الدقيق في معظم الأحيان والذي غالبا ما يسقط على الأعيان المدنية وأماكن تواجد المدنيين العزل يشكل انتهاكا صارخا وغير مبرر للحماية القانونية التي كفتلها المواثيق والقوانين الدولية.

وأكد البيان على أن تلك الممارسات تدخل في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يوجب تحرك المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جدي في ملابسات الاستهدافات المتكررة.

وقالت المنظمة «إن الصمت الدولي غير المبرر سيعني مزيدا من الجرائم بحق المدنيين داعية المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك وضمان الضغط على قوات الحوثي لوقف انتهاكاتها وتسريع الجهود الأممية الرامية إلى تحقيق السلام، والعمل على تقديم المخالفين من جميع الأطراف للمحاكمة العادلة نظير الجرائم المرتكبة منذ سنوات بحق المدنيين».

مشاهدات يمنية:

• ميليشيات الحوثي تستهدف قرى شرق تعز لتهجير أهلها منها وإعادتهم مجددا إلى مخيمات النازحين.

• غرامات حوثية على التجار الذين لم يشاركوا في فعاليات ما يسمى المولد النبوي.

• مقتل 4 جنود وإصابة 3 من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما عناصر القاعدة في مدخل وادي عومران التابع لمديرية المحفد في أبين.