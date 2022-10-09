شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد اجتماعيه "التاسع والعاشر" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه التاسع، غدا الاثنين، 10 أكتوبر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .

وأضاف أنه من المقرر أيضا أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه العاشر في الساعة 3 عصرا من ذات اليوم، مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية لكافة قضايا الحوار الوطني؛ وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية واستعراض خطط العمل وجداول الأعمال المقترحة منهم للبدء الفعلي بالجلسات النقاشية للحوار الوطني.

وتابع: "إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعيه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم".