شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "مصر بلدي": يجب دعم الأحزاب المصرية ماديا ولوجستيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، على أهمية وضرورة تعديلات قانون الأحزاب السياسية.

وقال رئيس حزب مصر بلدي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه يجب منح الأحزاب السياسية في مصر دعمًا على المستويين المادي واللوجيستي، بما يضمن إثراء الحياة السياسية، وكي تصبح الأحزاب قادرة على إجراء الفعاليات والدخول في الانتخابات والمنافسة.

وأشاد اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشددًا على أهمية مؤتمر المناخ المقرر انعقاده في شرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل.