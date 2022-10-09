شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطلق مبادرة (وصل الخير3 ) 40 ألف صندوق مساعدات غذائية لمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن إطلاق مبادرة وصل الخير3، حيث وجهت المؤسسة عدد من القوافل المُحملة بالمساعدات الغذائية والتي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية إلي مختلف محافظات الجمهورية،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وفي إطار المبادرات الاجتماعية التي يطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات ذكري المولد النبوي الشريف والذكرى ال 49 لنصر أكتوبر، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.