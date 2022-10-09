التحقيق في مصرع شخصين بحادث تصادم سيارتين ملاكي بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

باشرت جهات التحقيق المختصة، تحقيقات موسعة بعد مصرع شخصين في حادث تصادم وقع بين سيارتي ملاكي، واشتعلت النيران بأحدهما، أعلى "طريق 100" بمدينة السلام.

وأمرت جهات التحقيق بتفريغ كاميرات المراقبة أعلى الطريق، وتحفظت على السيارتين المتحطمتين، وجار عرضها على الجهات المختصة لمعرفة وتحديد سبب وقوع الحادث.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، حيث يجري رجال البحث أعمال الفحص والتحري عن الواقعة، فيما استمعت إلى أقوال شهود العيان على الحادث.

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في مدينة السلام، بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي كانت إحداهما تسير بسرعات عالية، واختلت عجلة القيادة ووقع الحادث، ما أسفر عن وفاة قائدي السيارتين بعد حدوث اشتعال بإحداهما وتم نقل المتوفين إلى المشرحة، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.