ياسمين عز .VS رضوى الشربيني.. 10 تصريحات أشعلت معركة إعلامية بسبب عروس الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أثارت عودة "عروس الإسماعيلية" مرة أخرى إلى واجهة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها تحرير محضر ضد زوجها، عقب ما قالت إنها تعرضت له من ضرب وإهانة على يد زوجها، حالة من الجدل على السوشيال ميديا وفى المجتمع المصري بين مؤيدي نظرية سي السيد وأنصار المرأة.

وتعود واقعة عروس الإسماعيلية إلى فبراير الماضي، عندما انتشر فيديو لاعتداء عريس بالضرب المبرح في الشارع، على عروسه وأمام سيارة زفافهما حتى أنها سقطت في الأرض.

من ناحية أخرى، اندلعت معركة تصريحات متبادلة بين الإعلاميتين رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس" عبر قناة "CBC سفرة"، وياسمين عز مقدمة برنامج "حديث المساء" عبر قناة "MBC مصر"، حول قضية "عروس الإسماعيلية".

في التقرير التالي ننشر أبرز تصريحات الإعلاميتين كالتالي..

تصريحات ياسمين عز:

1- (المفروض الزوجة تحتوي جوزها حتى لو ضربها).

2- (اللي تقولك لما تضربي من جوزك اطلقي دي مش بتحبك).

3- (مش معقولة عروس الإسماعيلية تبوظ فرحة العمر عشان موقف مش عارفين تفاصيله).

4- (الست اللي بتقول لجوزها حاضر ونعم دي ملكة مش خدامة).

5- (الراجل من حقه يمسك تليفون مراته والست مش حقها تمسك تليفونه).

أبرز تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني:

1- (ضرب عروس الإسماعيلية؟ ده العادي لما التور ينطح البهيمة في الزريبة لكن غير كدة قطع إيد كل واحد يمد إيده على واحدة ست).

2- (لا تجعليه كل حياتك الراجل يحب المرأة التي تهمله اخلقي لنفسك اهتمامات متعددة في الحياة).

3- (أنا منفصلة وبقولها بكل فخر ومن حقي أتزوج مرة واتنين وأربعة لأن ده شرع ربنا).

4- (خليكي مصدقة دايما أنك أحلى حاجة حصلت في الدنيا).

5- (اتجوزي الراجل اللي تحسي معاه بالأمان وإن عندك ظهر وسند).​