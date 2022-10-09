25 مصابًا في حادثي سير بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

أصيب 25 شخصًا، اليوم الأحد، في حادثي سير على طريقي الفيوم الصحراوي، وبحيرة قارون السياحي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد على جابر مدير أدارة شرطة النجدة بالمحافظة بالحادثين.

أكدت تحريات أجهزة الأمن التي أشرف عليها اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي، أن الحادثين نتجا عن السرعة الزائدة، وقد أسفر حادث طريق بحيرة قارون عن 11 شخصًا ممن يعملون في أحد مجازر اللحوم، بينما وقع الحادث الثاني نتيجة تصادم سيارة أجرة كانت في طريقها إلى القاهرة بأخرى، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا.

وكشف الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف الفيوم، أنه جرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأبشواي المركزي.

وأكد الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، أن حالة المصابين مستقرة وجرى متابعتهم من خلال أطقم طبية متخصصة فى جراحات العظام. وتباشر نيابتا طامية وأبشواي التحقيق.