محافظ القاهرة يستقبل سفير اليابان ووفد مدينة طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة ووفد من مسئولى الشئون الدولية بمدينة طوكيو يضم أوجاوا كيوياسو مدير عام الشؤون الدولية بمكتب محافظ طوكيو لتخطيط السياسات الدولية ، وناكامورا يوتا نائب مدير الشئون الدولية ، وماتسودا يوكي عضو قسم المشروعات بالمكتب .

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين طوكيو والقاهرة في إطار اتفاقية التآخى الموقعة بين المدينتين منذ 1990، وكذلك بحث ترتيبات زيارة السيدة يوريكو كويكي محافظ طوكيو والتي ستقوم بزيارة جمهورية مصر العربية في الفترة من 9-11 نوفمبر 2022 مع وفد رفيع المستوى يمثل الحكومة اليابانية للمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27.

ورحب محافظ القاهرة بالسفير اليابانى فى أول زيارة له لديوان عام المحافظة بعد توليه مهام منصبه فى مارس الماضى متمنيًا له النجاح فى مهمته الدبلوماسية بمصر .

وأكد محافظ القاهرة على أن العلاقات المصرية اليابانية قديمة وممتدة مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يقدر الشعب اليابانى ويحترمه ، وكان أبرز دليل على ذلك أن أطلقت مصر على واحد من أكبر المحاور المرورية بها إسم رئيس الوزراء اليابانى الراحل شينزو آبى تقديرًا لدعم الحكومة اليابانية لمصر ولابراز عمق العلاقات التى تربط بين الشعبين .

ورحب محافظ القاهرة بمشاركة محافظ طوكيو فى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 مؤكدًاعلى تطلعه للقائها أثناء تواجدها بالقاهرة لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين القاهرة وطوكيو فى كافة المجالات .

ومن جانبه عبر السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة عن سعادته لتواجده بالقاهرة مشيرًا إلى تواجد ما يقارب 30 ألف يابانى بمصر ويتمتعون بحياة آمنة فيها .

وأشار السفير اليابانى إلى أن طوكيو تتمتع بعلاقات طويلة ومميزة مع القاهرة تعد انعكاس للعلاقة القوية بين البلدين الشقيقين .

ووجه سفير اليابان الدعوة لمحافظ القاهرة للمشاركة فى مؤتمر المدن والحكومات المحلية الذى سيعقد فى طوكيو نهاية مارس القادم .

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى أن هناك العديد من المشروعات الكبرى التى تم تنفيذها بمصر بالتعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية كدار الأوبرا ومستشفى أبو الريش وتوسعة محور قناة السويس بالإضافة إلى التعاون فى المجالين الثقافى والرياضى ، كما أبدى محافظ القاهرة إعجابه بتجربة المدارس اليابانية بمصر متمنيًا انتشارها بصورة أكبر الفترة القادمة .

وأضاف محافظ القاهرة أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية طفرة فى إقامة المشروعات القومية كالعاصمة الإدارية كما شهدت نهضة كبيرة فى كافة المجالات خاصة إقامة المحاور والمدن الجديدة بكافة المحافظات للحد من التكدس السكانى وايجاد حلول للكثافات المرورية ، كما تم الإهتمام برفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين عن طريق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأضاف محافظ القاهرة أن مصر وضعت خطة للتنمية المستدامة تضمنت رؤية مصر 2030 لخلق مزيد من فرص الاستثمار عن طريق تحسين البنية التحتية فى جميع المناطق وتطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعى وانشاء خطوط جديدة للمترو ، وتنفيذ المونوريل والقطار الكهربائى ، وكذلك مشروعات تسهيل التجارة العالمية كتوسعة قناة السويس الجديدة وتطوير الموانىء البحرية دعمًا للتجارة الدولية .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القيادة السياسية أطلقت واحد من أكبر البرامج الإجتماعية الخدمية للمواطنين وهو "حياة كريمة" التى يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن بالجمهورية، كما اهتمت الدولة بإقامة المناطق الحضارية وإنشاء وحدات سكنية مؤثثة بالكامل ومتكاملة الخدمات لقاطنيها على مستوى الجمهورية وكان للعاصمة القاهرة النصيب الأكبر من هذه المشروعات .

كما استعرض محافظ القاهرة مشروعات الحفاظ عى الآثار والتراث بمصر كتطوير القاهرة التاريخية والخديوية ، وتطوير الفسطاط وبدء إنشاء منطقة حدائق بها لتكون متنفس ومنطقة جذب للاستثمارات ،وإنشاء المتحف الكبير، ومتحف الحضارات .