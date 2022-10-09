انت الان تتابع خبر بطلب إيراني.. تقليل ساعات تجهيز بغداد والمناطق الوسطى بالكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، وبحسب طلب الجانب الإيراني بإجراء أعمال صيانة ضرورية ومبرمجة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز للمنطقة الوسطى وداخل أراضيهم، (للفترة من ١٠ - ١٥ تشرين الاول٢٠٢٢)، مما سيتسبب بفقدان قدرة توليدية تصل لحوالي ٢٥٠٠ ميكا واط في عموم المنظومة الوطنية، نظراً لتوقف ضخ الغاز المورد، والذي بدوره سيحدد الطاقات المنتجة من الكهرباء".وأشارت إلى أن ذلك "سيؤثر بجزء يسير على ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء في بغداد والمناطق الوسطى للفترة المشار اليها أعلاه".