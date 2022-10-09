انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان يدعون العراق لدعم قرار ضد روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى اليوم الأحد المُوافق 2022/10/9، مع سفراء دول الإتحاد الأوروبي وكندا، النرويج وبريطانيا والقائم بأعمال السفارة اليابانيَّة وممثل السفارة الأمريكيَّة في بغداد، وجرت مُناقشة مشروع قرار أمريكي – الباني المقدم إلى الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة المتعلق بالاستفتاء في زارباروجيا، خيرشنو، لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا وضمها إلى روسيا الإتحاديّة".وبين الضيوف، وفق البيان، "أهميّة مشروع القرار كونه يتصدى لمحاولات الإتحاد الروسيّ لتغيير الحدود السياسيَّة المعترف بها لدولة (أوكرانيا)، وإنه يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً لميثاق الأمم المُتحدة، مؤكدين على موقفهم الداعم لسيادة واستقلال وسلامة أراضي أوكرانيا ضمن الحدود المعترف بها دولياً".

وأشاروا إلى أن "روسيا سوف تقدم طلباً لجعل التصويت سرياً وأنهم سيرفضون ذلك توخياً للشفافيَّة في الإجراءات، وطلبوا من العراق دعم مشروع القرار حفاظاً على حق الشعب الأوكرانيّ في تقرير مصيره".



وأكَّد وزير الخارجية العراقي، على أنَّ "موقف العراق واضح منذ بداية الحرب الروسيَّة - الأوكرانيَّة، وهو ضرورة إيجاد حل سلميّ للأزمة، وتجنب التصعيد والركون إلى المُفاوضات وضبط النفس والدعوة للحوار بين الأطراف كون العراق بلد عانى من ويلات الحروب".

وشدد على أن "تداعيات هذه الحرب، إقتصادياً قد طالت دول في أوروبا وفي الشرق الأوسط، معرباً عن قلقه من استمرارها، موضحاً أنَّ العراق هو جزء من مجموعة الإتصال العربيَّة التي تسعى إلى إيجاد السُبُل الكفيلة بحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسيَّة وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم".

وفيما يتعلق بمشروع القرار، بين الوزير إنّه "سيناقش ذلك مع رئيس مجلس الوزراء في ضوء مبادئ السياسة الخارجيَّة العراقيَّة التي تُؤكَّد على اللجوء إلى الوسائل السلميَّة في حل النزاعات وفي ضوء التزام العراق بميثاق الأمم المُتحدة كما سيقوم بالتواصل مع نظرائه في مجموعة الإتصال العربيَّة للإطلاع على مواقفهم من المشروع مدار البحث، وكذلك التواصل مع مندوب العراق الدائم في نيويورك بهذا الشأن".

وفي نهاية اللقاء، أعرب حسين، عن "أمله بوقف إطلاق النار وأنَّ تكون هناك نهاية لهذه الحرب".

